«Спасайте машины»: вторые сутки во Владивостоке полыхает один из районов

Ночное ЧП на Куткзова. Фото: принтскрин видео.

Сначала горела контейнерная площадка, теперь кучи мусора неподалеку от нее – жалуются жители района Второй речки во Владивостоке, которые вынуждены дышать едким дымом и спасать авто по ночам. Как уверяют местные, на улице Кутузова вторые сутки полыхает мусор, заботливо собранный, но не вывезенный во время субботника.

– Спасибо мужчине, который стучал по колесам, чтоб сработала сигнализация. Вышли, убрали машину, иначе бы подгорела, – поблагодарила в сети неравнодушного очевидца одна из жительниц района.

Как отмечают горожане, очередной пожар случился напротив домов №8 и №10 на Кутузова. Сваленные в кучу покрышки машин, ветки и мешки с мусором, собранным во время масштабной уборки, вспыхнули ночью. Помимо мусора загорелось и дерево, стоящее рядом. Автолюбителям пришлось срочно перегонять свои машины, чтобы они не пострадали от огня.

Буквально за день до этого автомобили пришлось срочно убирать от контейнерной площадки неподалеку. На выручку горожанам оперативно подоспели сотрудники МЧС.

Пожарные оперативно приехали на тушение. Фото: www.instagram.com/vtoryak.vdk

Жители района Второй речки обращаются в сети к ответственным за вывоз мусора инстанциям с просьбой убрать ветки, шины и мешки с отходами, пока не произошла беда.

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