За мошенничество с землями осудят председателя садоводческого товарищества и его юристов в Приморье

Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Алексей Гайдуков

Прокуратура утвердила заключение по уголовному дело, возбужденному в отношении трех жителей Артема. Приморцев обвинили в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения организованной группой. В центре внимания оказались председатель садоводческого некоммерческого товарищества и два его знакомых юриста. Чтобы провернуть свою схему, они в период с 2018 по 2019 год находили социально неблагополучных граждан.

- В дальнейшем в целях незаконной приватизации земель в границах товарищества, они оформляли от их имени нотариальные доверенности, изготавливали фиктивные протоколы общего собрания о включении в члены товарищества с распределением земельных участков, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В итоге троица приватизировали 15 земельных участков, после чего оформила их на себя и родственников одного из фигурантов. В конечном итоге ущерб муниципалитету оценили в более, чем 2,8 миллиона рублей. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Приморцам грозит до 10 лет лишения свободы.

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