Столица Приморья станет краше

Олег Гуменюк поддержал идею присвоить отряду юнармейцев имя адмирала Феликса Громова. Фото: Анастасия Котлярова.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк посетил школу №17, которую он окончил больше 30 лет назад. Во время встречи с учениками и педагогами глава города обсудил важные вопросы, волнующие коллектив учебного заведения. Четыре человека получили официальные благодарности от администрации города.

Благоустройство при активном участии

Встреча в родной школе прошла открыто и продуктивно. Присутствующие обсудили вопросы строительства спортплощадок, поддержки одаренных детей, развития туризма в городе и многие другие темы, волнующие местных жителей. Одной из самых приоритетных тем стало благоустройство общественных пространств. Олег Гуменюк рассказал об интернет-голосовании, которое проходит во Владивостоке до 30 мая. Принять участие в нем могут все, кому исполнилось 14 лет.

– Четыре территории, которые наберут наибольшее количество голосов, мы приведем в порядок, и они станут уютными общественными пространствами, – поделился глава Владивостока.

Напомним, всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на 2022 год началось в понедельник, 26 апреля. Основная цель федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – сделать жизнь в городе более качественной и комфортной, при этом вовлечь самих жителей в процесс благоустройства. Ведь именно горожане смогут выбрать места для преображения. За три года существования проекта в Приморье отреставрировали более 300 объектов.

На благо любимого города

Помимо тем по благоустройству учащиеся обсудили с мэром и общеобразовательные вопросы. В декабре 2020 года в школе №17 создали отряд юнармейцев. Ребята попросили главу города присвоить отряду имя адмирала Феликса Громова. Олег Гуменюк поддержал идею, отметив, что при этом нужно соблюсти ряд юридических согласований.

– Всегда рады в школе бывшим выпускникам, а если этим выпускником является глава города, – это приятно вдвойне. Встреча получилась открытой, искренней, такой, каким и должен быть конструктивный диалог. Надеемся, что наши вопросы были услышаны, а мы в свою очередь всегда готовы поддержать администрацию в том, что делается на благо любимого города, – рассказала и. о. директора школы № 17 Лилит Арутюнян.

Во время встречи письменные благодарности за добросовестный педагогический труд от администрации получили учитель начальных классов Ольга Исакова и учитель физкультуры Елена Полякова. А одиннадцатиклассника Алексея Ольховского и ученицу 9 класса Полину Мельникову наградили за высокую успеваемость и активную жизненную позицию.

Стоить отметить, что с начала весны Олег Гуменюк посетил уже вторую школу во Владивостоке. До этого глава приморской столицы посетил образовательное учреждение № 28, где также обсудил с учениками и коллективом важные вопросы, касающиеся города.

Кстати

В этом году в краевой столице позитивные изменения ждут сразу 6 городских пространств. Так, пешеходные тропинки, 4 видовые и парковка появятся на сопке Бурачка. В сквере на Ульяновской мэрия планирует разобраться со стихийной парковкой, высадить зелень и установить тренажеры, а также специальную площадку для мероприятий.