Во Владивостоке комплексно отремонтируют 12 улиц

В приморской столице приводят в порядок улицы после зимы. Фото: Милана СОКОЛ

С приходом тепла в разных районах Владивостока начался масштабный ремонт улиц. По заказу администрации города подрядчики не только восстанавливают разбитый асфальт, но и ремонтируют подпорные стены, приводят в порядок ливневую канализацию, тротуары и облагораживают прилегающую территорию.

Комплексный ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» проходит на 12 улицах дальневосточной столицы. В ближайшее время рабочие приступят к асфальтированию, установке дорожных знаков и ограждению опасных участков дорог.

Сейчас вовсю кипят строительные работы на улице Ладыгина. Для удобства и безопасности жителей города здесь строят новую подпорную стену – от Нейбута до Адмирала Кузнецова. Также рабочие приступили к укладке щебеночного основания тротуара. В Первомайском районе города, на Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой) и Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой) подрядчики устанавливают бордюры и асфальтируют пешеходные зоны.

На участке Ватутина – Нейбута (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута) рабочие монтируют водоотводные лотки. Масштабный ремонт запланирован и на Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской) и Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской). Сейчас строители демонтируют старый асфальт и изношенные конструкции. Положительное преображение совсем скоро ждет улицу Бородинскую. На участке с односторонним движением от проспекта 100-летия Владивостока до кольца Багратиона дорожники уже закончили с демонтажем и приступили к асфальтированию тротуара.

– Все работы находятся под постоянным контролем. Регулярно проводим совместные проверки с общественными наблюдателями. Сразу указываем подрядчикам на замечания и обязуем их оперативно устранять. Некачественные работы приниматься и оплачиваться не будут. Это касается всех ремонтных работ, проводимых в городе. Помимо этого, на работы распространяются гарантийные обязательства, – подчеркнули специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Помимо ремонта по федеральной программе часть улиц Владивостока восстанавливают и за счет городского бюджета, а также субсидий. Так, на Тобольской строители монтируют колодцы системы ливневой канализации и укладывают брусчатку. На Жигура в скором времени начнется асфальтирование пешеходной зоны, а на Стрелковой установят новые бордюры. Не забывают городские службы и о пригороде Владивостока. Масштабный ремонт дорог идет на улицах Свердлова и Садгородской.

По проектам все ремонтные работы в городе должны завершиться до конца лета. Ради ровных и безопасных дорог автомобилистам придется потерпеть временные трудности.