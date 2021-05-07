Проезд будет закрыт. Дорожники перекроют мост на Артем ГРЭС

Власти рассказали, как можно объехать перекрытый участок дороги. Фото: Милана СОКОЛ

Седьмого мая в 23:00 будет ограничено движение грузового транспорта по мосту на Артем ГРЭС. Сообщается, что закрыт проезд будет из-за проводимых производственных работ по фрезерованию верхних слоев асфальта на этом участке. В дальнейшем там планируется установка габаритных ворот. К счастью, для водителей подготовили варианты объезда.

- Движение транспортных средств в этот период времени будет осуществляться через автомобильные дороги: подъезд к Артему от а/д Владивосток-Находка и а/д Владивосток - Находка - Суражевка – Кролевец, - рассказали в пресс-службе правительства Приморского края.

Дорожные работы продлятся вплоть до 5 утра 8 мая. Власти предупреждают горожан о перекрытии, чтобы автомобилисты не попали в неудобное положении, подъехав к мосту.

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