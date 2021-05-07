Трассу Седанка-Патрокл перекрыли из-за следственного эксперимента

Часть объездной трассы перекрыли.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Автолюбители Владивостока оказались крайне удивлены неожиданному ограничению движения на объездной трассе города. Полиция временно закрыла проезд в районе Снеговой пади. Как стало известно «КП-Владивосток», на данном участке дороги проводится следственный эксперимент.
На трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл закрыли часть дороги при движении из пригорода в направлении острова Русский. Естественно, что в считанные минуты на популярной дороге, да еще и в праздничный выходной, когда многие выезжают на природу, образовался затор.
Пробка на объездной.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Полицейские просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, отмечая, что в ближайшее время движение возобновится в обычном режиме.
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