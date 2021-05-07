«Он бросал мусор»: жители Приморья обсуждают жесткое предупреждение для хрюш

Приморцы уверены, что такой способ борьбы поможет. Фото: instagram/ dps_vl125

Ох уж эти любители помусорить там, где это делать не положено. Люди то и дело ловят свинок на месте «преступления» с поличным. Снимают их на камеру мобильного и публикуют в сецсетях, чтобы край знал своих героев в лицо. Однако на все эти публичные осуждения «хрюши» никак не реагируют. Как сорили на улицах города, так и сорят. Пользователи интернета уже выбились из сил и даже не предполагают, что можно сделать, чтобы раз и навсегда научить взрослых людей простой истине - для того, чтобы выбрасывать мусор, есть соответствующие места.

Вместе с тем, кажется, приморцы стали практиковать новые методы борьбы. «Шокируй и удивляй» - иначе назвать этот способ нельзя. В одной из приморских групп в сети появился занятный снимок. Как утверждает автор поста, фото сделано во Владивостоке. К столбу неизвестные привязали фигуру, крайне напоминавшую тело человека, завернутое в черный непроницаемый пакет. А на туловище, которое висело вниз головой, красовалась надпись – «Он бросал мусор».

Пользователи сети оценили ход и написали в комментариях под постом о том, что это, пожалуй, один из самых рабочих способов борьбы с хрюшами.

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