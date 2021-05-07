Мамина гордость. Сотрудники полиции Приморья поблагодарили школьников за человеческий поступок

Ребята проявили себя с наилучшей стороны. Фото: УТ МВД России по ДФО

В этот день дети возвращались домой со школы, когда нашли на улице портмоне с документами, банковскими картами и другим ценным имуществом. Никто из них даже не подумал идти на преступление, вместо этого они обратились в дежурную часть транспортной полиции Находки. Ребята попросили оперативников найти рассеянного человека, который потерял кошелек, чтобы вернуть ему его же вещи. К счастью, владельца вскоре отыскали и вернули ему портмоне. Но не отметить поступок школьников сотрудники ведомства просто не могли.

- В торжественной обстановке, в школе № 23 города Находки, в присутствии учащихся и педагогов, старший юрисконсульт Находкинского ЛО МВД России на транспорте майор внутренней службы Елена Терлянская выразила слова благодарности Тимофею Борисову, Богдану Косолапову и Александре Андреевой за их активную гражданскую позицию и проявленную сознательность, вручив 11-летним подросткам благодарственные письма и подарки, - сообщают в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

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