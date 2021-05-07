«Дом разваливается на глазах»: жители Артема рассказали о том, в каких условиях им приходится выживать в ожидании трагедии

Так выглядит дом, в котором люди просто боятся жить. Фото: instagram/artem.news.plus

Тревожное сообщение появилось на просторах приморской группы в сети. Пишет жительница дома по улице Октябрьская, 4 «а», в Артеме. Женщина уже отчаялась жаловаться властям на ветхое жилье, в котором ей приходится выживать, поэтому обратилась к интернету.

- Наш дом разваливается на глазах. Зимой тут ужасно холодно, отопления нет, обогреватели не спасают. В администрации сказали, что в течение ближайших 10 лет нас переселят, но дом рухнет гораздо раньше. Мы не знаем, что уже делать. В дождь подъезд топит - ни выйти, ни зайти. Проводка настолько старая, что боишься уснуть, ждешь каждый раз трагедии. Писали в правительство, но кроме обещаний, что с 2025 по 2030 год переселят, нам ничего не сообщили. Никакой конкретики, - пишет автор поста.

Сообщение вызвало резонанс в сети. Приморцы также эмоционально отреагировали на крик о помощи жительницы Артема. Многие из них разместили под постом комментарии со словами поддержки.

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