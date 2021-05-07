«Восточный Порт» поздравил ветеранов и тружеников тыла Находки с Днём Победы

Компания АО «Восточный Порт» и Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» по традиции адресно поздравили ветеранов посёлка Врангель и Находкинского городского округа с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне праздничной даты – 76-летия Великой Победы – сотрудники предприятия и волонтёры Фонда передали тёплые слова поздравлений, букеты цветов, продуктовые корзины и приветственные адреса 14-ти ветеранам, проживающим в Находкинском городском округе, и 5-ти труженикам тыла – работникам АО «Восточный Порт», вышедшим на пенсию. В ассортимент продуктовой корзины портовики включили около 20-ти наименований.

Стивидорная компания ежегодно поздравляет ветеранов, и эта добрая традиция сложилась на предприятии очень давно. Также традиционно Порт организовывает во Врангеле мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

– От имени большого коллектива предприятия АО «Восточный Порт» хочу сказать слова благодарности всем, кто подарил нам мир и свободу. Люди вашего поколения героически сражались на фронте, работали для Победы, восстанавливали страну из разрухи, строили новые города и села, растили детей. Вы всегда будете для нас примером мужества и беззаветной любви к Родине, – подчеркнул управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак, обращаясь к ветеранам. – В этот светлый праздник мы от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Низкий поклон вам! С праздником Великой Победы!