Спустя 14 лет началось разбирательство по факту смерти бабушки жителя Владивостока

Будет ли возбуждено уголовное дело - покажет время. Фото: Олег ЗОЛОТО

На днях руководитель краевого следственного комитета Владимир Фомин провел личный прием граждан во Владивостоке, в котором приняли участие сотрудники аппарата управления. Во время мероприятия удалось принять нескольких дальневосточников и рассмотреть их вопросы за круглым столом.

- Один из граждан обратился с заявлением разобраться с ситуацией, связанной со смертью его бабушки в 2007 году. По результатам приема руководитель следственного управления дал указание организовать доследственную проверку по факту смерти женщины и доложить об итоговых результатах, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Детали случившегося пока неизвестны. О том, в результате чего наступила смерть женщины 14 лет назад, еще предстоит разобраться следствию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Будет ли возбуждено дело – говорить пока слишком рано.

На приеме также выслушали мужчину, чей вопрос не входил в компетенцию деятельности СК. Но бросить гражданина сотрудники ведомств не могли: дали консультацию, чтобы приморец знал, куда ему стоит обратиться.

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