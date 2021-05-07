Он был совсем беспомощным. Житель Приморья до смерти забил отца, недавно перенесшего инсульт

Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура утвердила заключение по уголовному дело, которое возбудили против жителя Михайловского района. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вредя здоровью, которое повлекло за собой смерть потерпевшего. А потерпевшим оказался отец приморца.

- Как полагают следователи, преступление совершено в январе 2021 года в села Ивановка Михайловского района. Находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, фигурант разозлился на своего отца, находящегося в беспомощном состоянии после перенесенного инсульта, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Как сообщают в надзорном ведомстве, сын нанес беззащитному отцу не менее 10 ударов по голове, шее и телу. Выдержать такое, тем более после инсульта, мужчина не смог – скончался на месте происшествия.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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