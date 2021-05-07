Герои, которые больше не с нами. Во Владивостоке почтили память воинам, павшим во время Великой Отечественной войны

Вооруженные силы, власти и ветеранские сообщества почтили память погибшим. Фото: Петр Корко/ правительство Приморского края.

Седьмого мая во Владивостоке у нескольких мемориалов прошли памятные мероприятия в честь героев, павших во время Великой Отечественной войны. В событии также принял участие Дмитрий Мариза, заместитель председателя правительства Приморья. Так, у Мемориального ансамбля пограничникам, которые героически погибли, защищая рубеж Родины, были возложены гирлянды и цветы

- Памятные мероприятия также прошли у стелы «Владивосток – город воинской славы» на центральной площади города и у Вечного огня мемориала «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной, - сообщают в пресс-службе правительства Приморья.

Власти отмечают, что почтить память воинам пришли не только представители правительства, но и сотрудники администрации Владивостока, Вооруженных сил, общественники и ветеранские сообщества.

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