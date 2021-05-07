В мэрии Владивостока прокомментировали флаги Японии ко Дню Победы: подрядчик денег не получит

Флаговые консоли заменили на триколор. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

За ненадлежащее исполнение контракта по установке флаговых консолей работы подрядчику оплачены не будут, заявили в администрации Владивостока. Речь идет о конструкциях, которые должны были украсить центральную площадь города. Подрядчик изготовил их и даже приступил к монтажу, однако горожане вовремя заметили, что Орден Отечественной войны на них изображен на красно-белом полотне, напоминающем военное знамя Японии. Как оказалось, подрядчик не совсем верно выполнил задание, прописанное в контракте.

«Согласно каталогу оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом «Победа», одним из вариантов для флаговых консолей может использоваться изображение ордена Отечественной войны на фоне из расходящихся красных лент. При этом пространство между полосами остается пустое. Однако исполнитель работ изготовил флаги на бело-красном фоне. Кроме того, согласно условиям контракта, флаговая консоль должна быть выполнена из стеклопластика на металлическом каркасе, а не из ткани, - сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока.

Ошибку вовремя заметили и консоли сняли. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Всего, согласно контракту, должны были развесить 30 таких консолей.

В отношении ответственных лиц управления культуры города будут приняты соответствующие меры реагирования.