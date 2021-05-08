Предпраздничный выходной принесет в Приморье дожди с грозами

Воздух сегодня прогреется дл 21 градуса со знаком плюс. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

В субботу, 8 мая, Приморский край окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. В регионе ожидаются дожди разной степени интенсивности, в отдельных районах даже грозы. Воздух сегодня прогреется дл 21 градуса со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице предпраздничный выходной начнется с переменной облачности. Ветер возьмет свое направление с юга и юго-востока. Во второй половине дня во Владивостоке возможен небольшой дождь и сильный ветер. Температура воздуха +12...+14°C.

В соседнем Уссурийске погода чуть лучше – преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. На небе переменная облачность. Воздух там сегодня прогреется до 19 градусов тепла.

В Находке и вовсе без осадков. Ветер возьмет направление с востока и юго-востока, умеренный до сильного. Температура воздуха +13...+15°C.

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