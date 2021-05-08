Двенадцать междугородных рейсов из Владивостока не выехали на маршрут

Фото: Михайлова Ольга.

Во Владивостоке отменено 12 рейсовых автобусов по разным направлениям. Об этом сообщает электронное табло «Примвокзала». О причине отмены рейсов неизвестно.

Так, в субботу, 8 мая, отменены автобусы, следующие по этим маршрутам:

504 Владивосток – Большой Камень 10:15

504 Владивосток – Большой Камень 11:25

501 Владивосток – Уссурийск 11:30

506 Владивосток – Находка 15:10

502 Владивосток – Спасск 17:00

517 Владивосток – Ярославка 17:45

513 Владивосток – Партизанск 18:15

506 Владивосток – Находка 18:40

504 Владивосток – Большой Камень 18:50

501 Владивосток – Уссурийск 19:10

506 Владивосток – Находка 19:50

502 Владивосток – Спасск 21:30

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14