Двенадцать междугородных рейсов из Владивостока не выехали на маршрут

Фото: Михайлова Ольга.
Во Владивостоке отменено 12 рейсовых автобусов по разным направлениям. Об этом сообщает электронное табло «Примвокзала». О причине отмены рейсов неизвестно.
Так, в субботу, 8 мая, отменены автобусы, следующие по этим маршрутам:
504 Владивосток – Большой Камень 10:15
504 Владивосток – Большой Камень 11:25
501 Владивосток – Уссурийск 11:30
506 Владивосток – Находка 15:10
502 Владивосток – Спасск 17:00
517 Владивосток – Ярославка 17:45
513 Владивосток – Партизанск 18:15
506 Владивосток – Находка 18:40
504 Владивосток – Большой Камень 18:50
501 Владивосток – Уссурийск 19:10
506 Владивосток – Находка 19:50
502 Владивосток – Спасск 21:30
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14