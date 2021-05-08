Во Владивостоке временно отключат холодную воду

Причина отключений – плановые ремонтные работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть Владивостока останется без холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал».

Так, по данным ведомства, отключения начнутся в среду, 12 мая. С 09:00 часов утра до 21:15 часов вечера холодную воду отключат в домах по следующим адресам:

1-я Морская 2.

Алеутская 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16.

Корабельная набережная 1а.

Нижнепортовая 1, 3, 3а, 3б.

Океанский проспект 1а, 1д.

Светланская 22.

Стрельникова 9.

Трудовой переулок 13, 13а.

Причина отключений – плановые ремонтные работы.

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