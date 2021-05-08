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Общество8 мая 2021 4:22

Во Владивостоке временно отключат холодную воду

Список адресов, где уже на следующей неделе пройдут отключения
София МИХАЙЛОВА
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Причина отключений – плановые ремонтные работы.

Причина отключений – плановые ремонтные работы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть Владивостока останется без холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал».

Так, по данным ведомства, отключения начнутся в среду, 12 мая. С 09:00 часов утра до 21:15 часов вечера холодную воду отключат в домах по следующим адресам:

1-я Морская 2.

Алеутская 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16.

Корабельная набережная 1а.

Нижнепортовая 1, 3, 3а, 3б.

Океанский проспект 1а, 1д.

Светланская 22.

Стрельникова 9.

Трудовой переулок 13, 13а.

Причина отключений – плановые ремонтные работы.

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