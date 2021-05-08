Компания «Восточный Порт» украсила Врангель к 76-летию Великой Победы

К предстоящему Дню Великой Победы компания АО «Восточный Порт» традиционно провела тематическое оформление Врангеля. В преддверии знаменательной даты центральные магистрали и улицы микрорайона украсили штандарты с праздничной символикой, а на главной площади силами градообразующего предприятия АО «Восточный Порт» и Фонда «Восточный Порт» смонтирована сцена с экраном и трибуной. В парке Победы у Мемориала жителям посёлка Врангель, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., портовики установили величественные флажные конструкции и реставрировали аллею из светящихся в темноте рубиново-красных звёзд, созданную «Восточным Портом» в минувшем году к празднованию 75-летия Победы.

Участие в общественной жизни микрорайона Врангель, украшение его в честь значимых общегосударственных, общенародных и профессиональных праздников давно стало доброй традицией для АО «Восточный Порт».

– Каждый год в канун 9 мая мы адресно поздравляем ветеранов и тружеников тыла, проживающих в Находке и Врангеле, участвуем в организации празднования Дня Победы, чтобы сделать праздник максимально интересным и запоминающимся для ветеранов и горожан, – отметил Вадим Байбак, управляющий директор АО «Восточный Порт». – Уважаемые земляки, пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении. С праздником Великой Победы, счастья вам и мирного неба над головой!

Уже через день, 9 мая, в центре Врангеля состоится празднование 76-й годовщины Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Гости и жители микрорайона смогут принять участие в митинге памяти, традиционном легкоатлетическом забеге и других спортивных мероприятиях в честь Дня Победы, посмотреть фильмы о войне на открытом воздухе, насладиться выступлением творческих коллективов и вечерним праздничным салютом.