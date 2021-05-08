«Спасибо, что остались еще такие люди»: поступок приморцев растрогал женщину

Жительница Приморья переводила деньги по номеру телефона с помощью приложения банка и случайно набрала не ту цифру. Фото: Евгения ГУСЕВА

Очень часто в последнее время люди стали попадаться на удочки мошенников. «Разводилы» звонят с разных номеров под видом сотрудников банка и обманным путем буквально вымогают деньги. Однако бывают случаи, когда человек ошибся на одну цифру, а деньги уже улетели не по адресу. Вот только поверить в правдивость такой истории в наше время очень сложно. У жительницы Приморья вернуть свои деньги, которые она по ошибке отправила не туда, все же получилось. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Жительница Приморья переводила деньги по номеру телефона с помощью приложения банка и случайно набрала не ту цифру. Естественно, деньги ушли не туда, куда изначально планировалось. Тогда, запомнив «новый» номер получателя, женщина решила связаться с абонентом.

- Ответила девушка, соответственно, не поверила. Я отправила ей скрины перевода, дальше я у нее в блок, ну это понятно, чего еще стоило ожидать, когда развод на каждом шагу, - рассказала рассеянная женщина.

После неудачной попытки разговора отправителю пришлось звонить непосредственно в банк. Там ей сказали, что сейчас они отправят абоненту сообщение. И только в том случае, если от абонента последует подтверждение, то банк вернет деньги. В противном случае возвращать средства придется через суд.

- Думаю, ну ладно, перевела, сумма маленькая, - уже успела заочно расстроиться жительница Приморья, но тут произошло то, чего она совсем не ожидала.

Спустя какое-то время зазвонил телефон. На другом конце провода оказался мужчина, который стал в подробностях расспрашивать про недавний перевод. Судя по всему, парень все же поверил, что это не очередной «развод» на деньги.

- Я ему всё объясняю и мне приходит перевод обратно моих денежных средств .В ответ еще раз отсылаю все переводы как от себя, так и его. Спасибо,что остались еще такие люди! – завершила свой рассказ обрадованная женщина.

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