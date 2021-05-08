Роковой поворот. Жесткое ДТП произошло на трассе в Приморье

Фото: instagram.com/dpscontrol

Серьезная авария произошла на трассе в Приморье. Поворот, который уже давно стал самым «популярным» местом для аварий, притягивает к себе новые происшествия как магнит. Об этом сообщает паблик в Инстаграм ФОКИНО НОВОСТИ.

Все случилось на трассе в районе кафе «Дубрава», перед городом Фокино. Там на злополучном повороте столкнулись два автомобиля – легковой и мини-джип. Удар был такой силы, что легковушку выкинуло с трассы, автомобиль перевернулся и приземлился на крышу.

К слову, по предварительной информации, в авто марки Toyota Belta находились молодые парни. Одного из них во время аварии вообще выбросило из окна. Вторым участником стал Pajero Mini.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС и бригада медиков. Последние увезли пострадавших в больницу. Теперь обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.

К слову, именно этот поворот в последнее время стал одним из сложных участков трассы Владивосток – Находка. Буквально раз в неделю здесь стабильно происходят аварии с разными исходами. Совсем недавно на этом повороте столкнулись малолитражка и тягач. К счастью, тогда обошлось без жертв.

- Там сделали лютый поворот и знаков ноль, в который раз уже именно также улетает машина, - рассказали местные жители.

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