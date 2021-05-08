Во Владивостоке на один день перекроют центр города

На время проведения парада инспекторы ГИБДД рекомендуют автомобилистам воспользоваться альтернативными объездами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь проведения Парада Победы во Владивостоке на день перекроют центральные улицы города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Владивостока.

Сотрудники ДПС ограничат проезд и парковку в районе площади Борцов за власть Советов и по прилегающим к ней улицам. К слову, изменится и маршрут движения автобусов. Ограничения будут действовать с 07:00 часов утра до 18:00 часов вечера.

Движение в городе будет ограниченно по следующим маршрутам:

– улица Корабельная Набережная (от улицы Светланской, 73, до Океанского проспекта, 1);

– Светланский переулок (от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской);

– улица Алеутская (от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской);

– улица Светланская (от пересечения с Лазо до пересечения с улицей Алеутской);

– улица Уборевича (от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской);

– улица 1-я Морская (от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской);

– Океанский проспект (от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской).

На время проведения парада инспекторы ГИБДД рекомендуют автомобилистам воспользоваться альтернативными объездами по улицам: Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», 8 и 9 мая в дальневосточной столице пройдут мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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