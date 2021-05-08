«Ты сбил беременную»: во Владивостоке ищут автолюбителя, устроившего ДТП

В момент аварии автомобиль потерял металлическую табличку с госномером. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке произошла авария с участием животного. Под колеса автомобиля попала кошка. Теперь через социальные сети неравнодушные зоозащитники разыскивают виновника ДТП, чтобы тот оплатил лечение животное.

Где произошла авария – неизвестно. В Инстаграм-паблике информации пока по минимуму. Известно, что случилось это в субботу, 8 мая, примерно в 14 часов дня. Водитель на неустановленной машине сбил кошку. Не исключено, что животное просто перебегало дорогу, а потому и попало под колеса авто.

Никто бы и не бросился искать виновника аварии, если бы не одно обстоятельство – кошка в данный момент вынашивает котят, и не одна улика – в момент аварии автомобиль потерял металлическую табличку с госномером. Теперь данные номера красуются в популярном паблике, а водителя разыскивают зоозащитники, которые уже передали пострадавшее животное в местный фонд.

- Ты сбило беременную кошку. Оплати ее лечение! – гласит надпись на странице в Инстаграм.

Фото: instagram.com/dpscontrol.

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