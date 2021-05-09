Центральные улицы Владивостока перекрыли в День Победы до 18:00

Карта перекрытий

Центральные улицы Владивостока перекрыли сегодня, 9 мая, ради празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 10:00 по Светланской пройдет парад, после чего она будет пешеходной до 18:00.

Вместе с ней перекрыты Корабельная набережная, Верхнепортовая от Бестужева до вокзала и Алеутская от вокзала до Семеновской. Проезд на Эгершельд и обратно – только через улицу Пограничную.

Односторонние участки Посьетской и Светлаской временно сделают двусторонними, чтобы разгрузить движение.

Светланская закрыта до остановки ДВГТУ. На время перекрытия в центральных городских скверах – Адмиральском, Театральном, Лазо и Невельского – будут проходить праздничные мероприятия. Чтобы горожане свободно передвигались между скверами, Светланскую и сделали пешеходной. Также мероприятия будут проходить на набережной Спортивной гавани.