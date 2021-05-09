Пешеходы обойдутся. Во Владивостоке по Светланской сразу после парада пустили транспорт

Светланскую преждевременно открыли для водителей Фото: Милана СОКОЛ

Улица Светланская во Владивостоке в День Победы не стала пешеходной, как обещалось ранее. После Парада Победы полиция открыла проезд для автомобилей, хотя официально она должна была оставаться перекрытой до 18:00.

Идея городских властей заключалась в том, что сразу после парада по Светланской разрешат гулять пешеходам. В это время сразу в нескольких скверах вдоль центральной улицы проходят мероприятия, чтобы людям было проще ходить между ними, водителей отправили в объезд.

Движение пустили почти сразу Фото: Милана СОКОЛ

Однако после того, как военная техника проехала по Светланской, полиция сняла оцепление и пустила транспорт. Причем ограждение, которое во время парада отделяло зрителей от проезжей части, так и осталось. Сейчас горожане ходят по узким коридорам из тротуаров, пробки образуются на них. Ведь на праздник в центр города пришло действительно много людей, все рассчитывали погулять и хорошо провести выходной день.

В документах на перекрытие время указано – до 18:00. То есть действия полиции противоречат документам. Видимо, в полиции решили, что вместо прогулок для горожан лучше пустить машины и не создавать пробки в городе. В мэрии сообщили, что разбираются с ситуацией.