«Пусть себе на голову сядут» Во Владивостоке дети атаковали топиарии

Дети атаковали топиарии Фото: Милана СОКОЛ

После Парада Победы во Владивостоке горожане отправились гулять по скверам, выплескивая накопившуюся энергию. В самый близкий к площади - Центральный сквер – пришло очень много людей. К сожалению, были в этом и минусы.

В какой-то момент дети атаковали топиарных бегемотов, установленных здесь в прошлом году. Они затаптывали клумбу, взбирались на фигуры. А родители при этом не делали замечания, наоборот, доставали телефоны и снимали своих чад.

Дети атаковали топиарии Фото: Милана СОКОЛ

Многие горожане все же высказывают сожаление в отношении низкого уровня культуры своих сограждан.