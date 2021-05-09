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Общество9 мая 2021 6:36

«Пусть себе на голову сядут» Во Владивостоке дети атаковали топиарии

Школьники бегают по клумбам и карабкаются на фигуры ради фото
Сергей БАЛАНОВСергей БАЛАНОВ
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Дети атаковали топиарии

Дети атаковали топиарии

Фото: Милана СОКОЛ

После Парада Победы во Владивостоке горожане отправились гулять по скверам, выплескивая накопившуюся энергию. В самый близкий к площади - Центральный сквер – пришло очень много людей. К сожалению, были в этом и минусы.

В какой-то момент дети атаковали топиарных бегемотов, установленных здесь в прошлом году. Они затаптывали клумбу, взбирались на фигуры. А родители при этом не делали замечания, наоборот, доставали телефоны и снимали своих чад.

Дети атаковали топиарии

Фото: Милана СОКОЛ

Многие горожане все же высказывают сожаление в отношении низкого уровня культуры своих сограждан.