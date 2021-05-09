Во время Парада Победы во Владивостоке сбоев на объектах ДРСК не зафиксировано

Парад Победы во Владивостоке. Фото: Андрей Михайлов

Причиной технического сбоя в работе звукового оборудования на Параде, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, стало повреждение в сетях Владивостокского предприятия электрических сетей (МУПВ ВПЭС). Об этом сообщили в ДРСК.

"9 мая в 10.10 во время проведения Парада Победы на центральной площади Владивостока было зафиксировано аварийное отключение фидера №10 от подстанции «Телецентр», находящегося на балансе и обслуживании МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей». Через 18 минут по запросу муниципального предприятия энергетиками ДРСК фидер был включен в работу. Специалисты ДРСК оперативно отреагировали на внештатную ситуацию, в том числе благодаря повышенному контролю работы своего оборудования во время праздничного шествия - с 1 по 10 мая на предприятии введен режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство персонала", - сообщили в компании.

Там подчеркнули, что сообщение о том, что сбой звукового сопровождения парада произошёл из-за скачка напряжения в сетях ДРСК, не соответствуют действительности.

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