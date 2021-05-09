В Приморье неизвестные устроили мусорную свалку прямо в Вечном огне

Несостоявшийся вечный огонь в поселке Артемовский. Фото: instagram.com/artem.news.plus

Возмутительное до глубины души видео сняли граждане в поселке Артемовском сегодня, 9 мая. На памятнике землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в том месте, где должен гореть Вечный огонь, обнаружилось отверстие, внутри которого - мусорная свалка.

Сообщается, что видео снял депутат Думы Артемовского городского округа от КПРФ Семён Сесёкин, но опубликовано оно было в паблике «Новости Артема» в Инстаграме. В комментариях граждане клеймят позором как тех, кто оставил там мусор, так и чиновников, которые не уследили за памятником.

Но история имела продолжение. Вскоре появилось еще одно видео, в нем говорится, что власти отреагировали на критику в социальных сетях и спустя небольшое время после первой публикации прислали одного работника убирать завалы мусора на месте Вечного огня.

К сожалению, это не первая на сегодня новость про Вечные огни в Артеме. Горожане обнаружили также, что не горит огонь у мемориала в центре Артема. Как выяснилось, он погас после того, как неизвестные закидали его… монетами! Видимо, кто-то перепутал огонь с фонтаном, но очень хотел сюда вернуться.

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