На берегу самой красивой бухты Приморья поселились олени

Пятнистые олени в Хасанском райое Фото: Вадим ПОПОВ

В эко-парке «Бухта Астафьева» поселились олени. Об этом владельцы учреждения сообщили в своем Инстаграме.

«3.05.2021 к нам в оленепарк прибыли первые его жители. Надеемся, что животным понравится их новый дом, под который на территории бухты Астафьева на данный момент выделено более 10 гектаров», – говорится в сообщении.

Напомним, бухта Астафьева – одна из самых красивых бухт Приморья и часть единственного в стране Морского заповедника. При этом заповедной считается только акватория, то есть купаться тут запрещено. На берег же туристы попасть могут, соблюдая строгие правила для 500-метровой охранной зоны. При этом доступ к берегу платный, поскольку территория частная.

Вход в экопарк «Бухта Астафьева» - 200 рублей. Детям до 14 лет бесплатно. Въезд на авто – 200 рублей. Правда, не факт, что получится погулять рядом с оленями.

- Оленей только выпустили, пока они еще осваиваются, поэтому скрываются в зелени при попытках контакта. Будем стараться по мере возможности делать их более общительными, - говорят сотрудники парка.