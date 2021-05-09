От столкновения с «Приусом» во Владивостоке загорелся мусоровоз

После ДТП загорелась трасса
Фото: Илья КУЗНЕЦОВ
ДТП с участием «Тойота Приус» и мусоровозом сковало заторами трассу во Владивостоке в районе Щитовой. Как рассказали очевидцы, после аварии на асфальт вылилось топливо и загорелось под грузовиком.
Судя по всему, водитель "Приуса" на повороте не справился с управлением и влетел в мусоровоз, точно в бензобак. Водитель гибрида и его пассажирка серьезно не пострадали, чего не скажешь про автомобиль.
Чтобы спасти мусоровоз, его срочно пришлось оттягивать в сторону. На помощь пришел военный «Урал». Горящую машину смогли зацепить и оттянуть, дотушили его уже на обочине.
После такой спасательной операции пришлось зачищать горящую трассу. Только после этого движение по трассе снова открыли.
Грузовик удалось спасти
Фото: Илья КУЗНЕЦОВ
Приус пострадал особенно сильно
Фото: Илья КУЗНЕЦОВ