Полиция прокомментировала ЧП с гранатой и подрывником в Спасске-Дальнем

Момент взрыва. Источник: телеграм-канал "Топор"

Полиция прокомментировала ЧП в Спасске-Дальнем 9 мая, где мужчина взорвал гранату в руках и получил тяжелые увечья.

Как сообщили в пресс-службе МО МВД России «Спасский», в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение местного жителя о том, что по улице ходит мужчина с ружьем.

Незамедлительно на место происшествия был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Полицейские обнаружили ранее судимого 39-летнего жителя города Спасск-Дальний, который находился на территории частного домовладения с ружьем.

- После неоднократных требований сотрудников полиции прекратить противоправные деяния, мужчина достал предмет, похожий на гранату, и выдернул чеку. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада скорой помощи. Правонарушителя госпитализировали.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Оружие изъято и направлено на экспертизу. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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