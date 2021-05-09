Видео взрыва гранаты в руках у жителя Спасска-Дальнего

Момент взрыва. Источник: телеграм-канал "Топор"

В интернете появилось видео момента, как житель приморского города Спасск-Дальний взрывает гранату в руке прямо на глазах полицейских. До этого стражи порядка уговаривают его не делать глупости, но мужчина ведет себя не адекватно.

Как оказалось, сначала этот же человек ходил по улицам с ружьем. Мотивы его неизвестны, но прохожие вызвали полицию.

На записи, снятой очевидцами и окна соседнего здания, видно, что полицейские делают все, чтобы предотвратить трагедию. Они отводят зевак подальше в сторону, пытаются уговорить мужчину выбросить гранату.

Однако раздается щелчок, после которого полицейский отбегает в сторону, понимая, что сейчас прогремит взрыв. Мужчина остается стоять на месте с вытянутой рукой. Звучит сильный взрыв, на записи видна мощная вспышка, после которой тело мужчины уже на земле, в луже.

Полицейские подбегают к нему и понимают, что он еще жив. На место вызвали скорую, подрывника госпитализировали. В полиции уточнили только, что он ранее судимый. Других подробностей пока нет.

ПО ТЕМЕ

Житель Спасска-Дальнего в споре с полицейскими подорвал себя гранатой

Предварительно, он остался жив, но получил тяжелые травмы (подробнее..)

Полиция прокомментировала ЧП с гранатой и подрывником в Спасске-Дальнем

Прежде чем выдернуть чеку, мужчина ходил по улице с ружьем (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14