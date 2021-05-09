Пловцы Владивостока отметили День Победы в воде и с флагами

Победный заплыв во Владивостоке. Фото: Дмитрий Анашкин

Традиционный Победный заплыв, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая в акватории Спортивной гавани Владивостока.

- «Парад на воде» - массовый Победный заплыв с флагами - дал возможность объединиться всем пловцам, а самое главное - почтить память всех тех, кто пал в бою ради нашей родины или трудился в тылу, ради мирного неба! – рассказал глава Федерации подводного плаванья Приморского края Дмитрий Анашкин.

Участвовало 50 пловцов на разных дистанциях: спортсмены-подводники, пловцы Тихоокеанского флота и любители плавания на открытой воде. Все участники награждены памятной медалью «Победного заплыва».

Организовали и провели Победный заплыв администрация города Владивостока, Тихоокеанский флот, Приморская региональная организация Общества «Динамо», ГИМС МЧС России по Приморскому краю и Федерация подводного спорта Приморского края.

- Спасибо всем, кто принял участие. Приятно было с вами увидеться, пообщаться. До встречи на следующем заплыве 12 июня, вокруг мыса Басаргина, - пригласил Дмитрий Анашкин.