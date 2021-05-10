Последний праздничный выходной не побалует Приморье хорошей погодой

В дальневосточной столице переменная облачность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 10 мая, Приморский край окажется во власти тыловой части циклона. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, умеренный северо-западный ветер. Воздух в регионе прогреется до 18 градусов тепла.

В дальневосточной столице переменная облачность. Метеорологи сообщают, что дождь, возможно, будет только к концу дня. Ветер возьмет направление с северо-запада. Температура воздуха +14...+16°C.

В Уссурийске тоже к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер умеренный северо-западный, воздух здесь прогреется до 15 градусов со знаком плюс.

В Находке дождь ожидается в течение дня. Температура воздуха +15...+17°C.

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