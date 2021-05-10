Пропавшего во Владивостоке ребенка разыскала служебная собака

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Во Владивостоке служебно-розыскная собака по кличке Диор помогла найти пропавшего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Все случилось во Владивостоке. Там в полицию обратилась мама девятилетнего мальчика. Женщина рассказала, что пришла за сыном в школу в назначенное время, а его там не оказалось. В раздевалке висели личные вещи мальчика.

Полиция организовала поиски несовершеннолетнего, а в составе группы оказался кинолог со служебной собакой по кличке Диор. Опытный пес уверенно взял след и вскоре привел отряд во двор. Там-то и находился тот самый пропавший мальчик – ребенок просто играл. Сотрудникам полиции он так и сказал – просто заигрался с друзьями.

Школьника проводили к матери, где провели с ним профилактическую беседу о правилах безопасности нахождения на улице.

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