Пьяный лихач устроил серьезную аварию на дороге в Приморье

Фото: instagram.com/dps_artem.

Приморец устроил жуткую аварию. Автомобиль вылете с трассы в кювет и приземлился на крышу. Об этом сообщает крупнейший автомобильный паблик города Артем.

Инцидент произошел в поселке Заводской. Возле одного из кафе двигался легковой автомобиль под управлением мужчины. В какой-то момент рулевой не смог совладать с железным конем и потерял контроль над машиной. Легковушка вылетела с трассы в кювет и опрокинулась на крышу.

Со слов очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В чем истинная причина аварии – теперь предстоит выяснить специалистам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14