«Плевали на всех»: случай на Золотом мосту во Владивостоке рассердил автолюбителей

Фото: скриншот из видео, instagram.com/dps_vl.

Праздник, посвященный 76 годовщине со дня победы в Великой Отечественной Войне завершился небольшом казусом. Проблемы себе создали сами автомобилисты, решившие посмотреть салют прямо с Золотого моста. О других участниках движения они явно не подумали.

Все случилось, когда в небо поднялись первые залпы праздничного салюта, посвященного Дню Победы. В этот момент в штатном режиме по мосту в сторону Чуркина двигались автомобили. В какой-то момент одному из водителей пришла в голову грандиозная, как ему показалось, идея – посмотреть шоу фейерверков прямо, что называется, не отходя от кассы.

Как известно, дурной пример заразителен, поэтому у жителя Владивостока быстро появились единомышленники. Автолюбители буквально побросали свои автомобили прямо на проезжей части, чтобы просто посмотреть салют. Из-за зевак заблокированными для проезда оказались сразу две полосы в сторону Чуркина. Самое интересное, что людей никто даже не пытался разгонять.

Проезжающий мимо и разгневанный автомобилист снял происходящее на видео, которые уже появилось в одном из популярных автомобильных пабликов Приморья.

- На Золотом мосту в сторону Чуркина желающие посмотреть салют перегородили две полосы и плевали на всех! Самое главное, никто их даже не пытался разогнать, - сетует приморец.

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