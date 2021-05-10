Вместе с жителями Врангеля «Восточный Порт» отпраздновал День Победы

Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт».

Работники АО «Восточный Порт» и волонтёры Фонда «Восточный Порт» вместе с сотнями жителей Врангеля приняли участие в праздничных мероприятиях в честь 76-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Программу 9 Мая на центральной площади микрорайона открыл торжественный митинг. В память героев, сражавшихся на фронтах Второй мировой и героев, самоотверженным трудом ковавших Великую Победу в тылу, были возложены цветы к Мемориалу павшим в сквере Победы, состоялась минута молчания и прогремел оружейный салют.

– Долг общества, каждого неравнодушного человека – ежедневно помогать и поддерживать наших ветеранов. Очень важно, чтобы молодое поколение помнило подвиг дедов, – отметил Вадим Байбак, управляющий директор АО «Восточный Порт». – Ведь только из Находки, тогда ещё рабочего посёлка, на войну ушло 1500 человек. И каждый второй навсегда остался на полях сражений. Их имена высечены на гранитных плитах у мемориала Победы в нашем городе, в память о павших здесь горит Вечный огонь.

Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт».

Празднование 9 Мая продолжилось массовым легкоатлетическим забегом, подготовленным АО «Восточный Порт». Все желающие, люди разных возрастов – пенсионеры, портовики, школьники – вышли на старт и пробежали по центральным улицам Врангеля. По итогам забега все участники получили памятные подарки. Также в этот день прошли любительские состязания по перетягиванию каната, состоялась акция «Синий платочек» и тематический театрализованный концерт с участием творческих коллективов и исполнителей Дома культуры посёлка Врангель. Все время праздника гости могли подкрепить силы у полевой кухни, организованной АО «Восточный Порт», где их угощали горячим чаем и настоящей солдатской кашей.

Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт».

Стоит напомнить, что в преддверии Дня Великой Победы компания АО «Восточный Порт» традиционно провела тематическое оформление Врангеля. В канун знаменательной даты центральные магистрали и улицы микрорайона украсили штандарты с праздничной символикой, а на главной площади силами градообразующего предприятия АО «Восточный Порт» и Фонда «Восточный Порт» была смонтирована сцена с экраном и трибуной. В парке Победы у Мемориала жителям посёлка Врангель, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., портовики установили величественные флажные конструкции и реставрировали аллею из светящихся в темноте рубиново-красных звёзд, созданную «Восточным Портом» в минувшем году к празднованию 75-летия Победы.

Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт».

Участие в общественной жизни микрорайона Врангель, украшение его в честь значимых общегосударственных, общенародных и профессиональных праздников давно стало доброй традицией для АО «Восточный Порт».

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции.

АО «Восточный Порт» на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.

АО «Восточный Порт» - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».