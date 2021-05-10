Серьезное ДТП произошло на трассе в Приморье. Движение затруднено

Фото: instagram.com/dpscontrol.

Серьезная авария случилось на трассе Находка – Владивосток. Об этом сообщает популярный автомобильный паблик.

Инцидент случился днем в районе Штыково – поселок в Шкотовском районе Приморского края. Буквально напротив закусочной на дороге столкнулись два легковых автомобиля. Удар был такой силы, что машины отбросило друг от друга и раскидало по трассе. Один из авто принадлежит известной таксомоторной компании региона.

Судя по фотографиям, один из автомобилистов выезжал на трассу, а второй уже двигался по дороге. Видимо, первый «высунулся» на дорогу, не заметив приближения другой машины.

Автомобили получили серьезные механические и кузовные повреждения. О пострадавших информация пока отсутствует.

Участники аварии заняли обе полосы движения, поэтому на данном участке трассы сейчас напряженный трафик. Чтобы объехать затор, приходится выезжать на обочину.

В обстоятельствах случившего теперь предстоит разобраться специалистам.

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