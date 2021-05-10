Пропустила поворот и поехала по «встречке»: серьезная авария произошла в пригороде Владивостока

Фото: instagram.com/dps_vl

Серьезное ДТП произошло в пригороде Владивостока. Водитель малолитражки, пропустив поворот, решила выехать на встречную полосу. Результатом необдуманного решения стали два покореженных авто.

Инцидент произошел в районе съезда с низководного моста в сторону острова Русский. За рулем автомобиля марки Toyota Funcargo двигалась женщина. По предварительной информации, она пропустила нужный ей поворот и решила развернуться прямо на встречной полосе, продолжив дальнейшее движение что называется «против шерсти». В этот момент по дороге ехать авто марки Toyota Premio под управлением мужчины. Водитель такого хода событий явно не ожидал. В результате на дороге столкнулись две машины.

Удар был такой силы, что передние части автомобилей изменились до неузнаваемости. Теперь самостоятельно покинуть место аварии им вряд ли удастся. О пострадавших информация пока отсутствует.

В обстоятельствах случившегося еще придется разобраться сотрудникам ГИБДД.

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