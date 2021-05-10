Пожар у небоскреба во Владивостоке напугал местных жителей

Фото: скриншот из видео, instagram.com/dps_vl.

Во Владивостоке рядом с небоскребом загорелся частный дом. Едкий черный дым напугал местных жителей. В социальных сетях уже появились видеоролики с разных районов города.

Инцидент произошел в понедельник, 10 мая. На пульт пожарной охраны города поступило сообщение о возгорании на улице Арсеньева. Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что рядом с небоскребом горит частный дом.

Языки пламени бушевали и вырывались из окон, а дым от огня взвился вверх так, что пожар можно было увидеть с других районов.

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно. В обстоятельствах пожара теперь предстоит разбираться компетентным органам.

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