В центре Владивостока пассажиры маршрутки невольно стали заложниками

Фото: instagram.com/dps_vl

Курьезный случай произошел в самом центре дальневосточной столицы. Случайные пассажиры маршрутного такси стали невольными заложниками ситуации. У авто заклинило дверь и люди никак не могли выбраться наружу. Ролик опубликован в одном из популярных автомобильных пабликов.

В понедельник, 10 мая, в центре города остановилась маршрутка. Вот только выйти из нее пассажирам так и не удалось. Причиной стала заклинившая дверь. Водитель автобусы пытался высвободить владивостокцев, но безрезультатно.

Все происходящее на видео снял прохожий, который не упустил случая упрекнуть работу общественного транспорта во Владивостоке.

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