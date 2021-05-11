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11 мая 2021 0:54

Бои с раздеванием и без правил устроили мужчины посреди дороги во Владивостоке

Драка на оживленном участке попала на видео
Ярослав ЮРИН
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Драка на дороге в столице Приморья.

Драка на дороге в столице Приморья.

Фото: принтскрин видео.

Весьма необычное место для состязаний в боевых искусствах выбрали два приморцы, явно находящихся в изрядном подпитии. Мужчины устроили драку прямо посреди оживленной проезжей части. Судя по всему, победитель – тот, кто не попал под машину.

В качестве импровизированного ринга бойцы выбрали спуск с Баляева на Луговую. Эмоциональная схватка случилась на глазах у десятков автомобилистов, которым пришлось лавировать, объезжая участников поединка.

Что именно послужило причиной конфликта – сложно сказать, но без влияния ударной дозы алкоголя здесь точно не обошлось. Разгоряченные спиртным и эмоциями бойцы вообще никак не реагировали на замечания автолюбителей. К счастью для них, водители проявили максимальную выдержку и осторожность.

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