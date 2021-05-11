Не забудьте набрать воды. Во Владивостоке запланированы отключения

Воду отключат по ряду адресов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже завтра во Владивостоке отключат от холодного водоснабжения жителей центра города. А на следующей неделе запланированы отключения абонентов, проживающих на мысе Чуркин. Как сообщает «Примводоканал», перебои связаны с плановыми ремонтными работы и будут носить временный характер.

12 мая с 09:00 до 21:15 холодной воды не будет по следующим адресам: 1-я Морская, 2;

Алеутская, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16;

Корабельная набережная, 1а;

Нижнепортовая, 1, 3, 3а, 3б;

Океанский проспект, 1а, 1д;

Светланская, 22;

Стрельникова, 9;

Трудовой переулок, 13, 13а.

19 мая с 09:00 до 20:00 воду отключат в Первомайском районе в домах по этим адресам:

Интернациональная, с 48 по 58;

Калинина, 14, 17в, с 19 по 35, с 39 по 49, 28, 42, 55, 89, 91, 105, 107, 109;

Полтавская;

Харьковская, 36а;

44-й Причал.

Горожанам стоит заранее запастись холодной водой.

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