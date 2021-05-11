«Кто узнает своих негодников, собирайте деньги на ремонт». Неприятный инцидент случился во Владивостоке

Родителей ребят разыскивают с помощью соцсетей. Фото: www.instagram.com/news_onlain_prim.

В весьма неприятной ситуации оказались некоторые автомобилисты, ставшие жертвами отнюдь недетской игры во Владивостоке. Сорванцы, забравшиеся на косогор, не придумали ничего умнее, как кидать на авто куски асфальта. Негодников успел сфотографировать один из очевидцев.

– Родители этих детей, замеченных возле Анны Щетининой, 28, кидающих куски асфальта на машины, напишите мне!!!Машина повреждена!!! Телефон: 89046296005, – обратился в сети владелец авто.

Примечательно, что в короткие сроки в интернете нашлись те, кто решил помочь пострадавшим от шалости.

– Мальчик в желтой ветровке живет в доме №39 на Анны Щетининой, подъезд №2, – рассказала одна из местных жительниц.

Вероятнее всего, благодаря огласке скоро получится опознать всех маленьких участников неприятного инцидента.

Дети кидали куски асфальта на машины с косогора. Фото: www.instagram.com/news_onlain_prim.

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