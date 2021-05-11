«На брюхе прополз за угол дома»: в Приморье лихач спровоцировал серьезное ДТП

Машина вылетела на клумбу. Фото: принтскрин видео.

Авария с единственным участником произошла в приморском городе Артем, на улице Cевастопольская. По словам очевидцев, водитель Nissan Laurel не справился с управлением, вылетел на клумбу, врезался в дорожный знак и продолжил путь, теряя запчасти по дороге. Лишь по счастливой случайности, на пути лихача не оказалось пешеходов.

– Бедолагу не на шутку занесло на улице Севастопольской в Артеме. Сначала он влетел в столбик дорожного знака, потом на "брюхе" прополз за угол дома. И там, наконец, нашел свой покой... В общем, хорошо наследил, – поделился в сети очевидец.

Житель Артема поделился кадрами с места ЧП в интернете. Причины аварии предстоит выяснить полицейским.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14