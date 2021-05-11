Доставайте одеяла. Во Владивостоке завершается отопительный сезон

Во Владивостоке завершается отопительный сезон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 мая в столице Приморского края началось отключение отопления. С наступлением устойчивой теплой погоды энергетики снижают температуру на сетях, а управляющие компании постепенно отключат подачу тепла в жилых домах и других объектах.

Отопительный сезон во Владивостоке окончательно завершится в ближайшие дни. Как рассказала пресс-служба ДГК, отопительный сезон 2020-2021 года прошел без сбоев, жалоб от местных жителей на качество услуг не поступало.

– Муниципальное предприятие «ВПЭС» совместно с управляющими компаниями и ТСЖ приступили к отключению отопительной системы в жилых домах и административных зданиях. Необходимо от трех до пяти дней, чтобы полностью завершить этот процесс, –отметили специалисты ВПЭС.

По словам заместителя главы администрации Владивостока Тараса Фищука, на все котельные города, включая островные территории, топливо поставлялось без сбоев. Учреждения здравоохранения, культуры и образования были обеспечены отоплением без сбоев. В ближайшее время ответственные инстанции приступят к подготовке нового отопительного сезона. Во Владивостоке запланирована замена 3,7 километра теплосетей по 17 адресам. С 17 мая начнутся масштабные гидравлические испытания.

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