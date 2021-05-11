«Стоим 2 часа без движения». Многокилометровая пробка сковала трассу в Приморье

Ремонтные работы на трассе стали причиной масштабного затора. Фото: www.instagram.com/artem.news.plus

В первый рабочий день после затяжных майских выходных огромная пробка сковала часть трассы «Артем – Находка – Порт Восточный». Как рассказывают местные жители, транспортный коллапс образовался на выезде из поселка Артемовский. Причиной масштабного затора стали дорожные работы на мосту в районе поворота на Артем ГРЭС.

Причина многокилометровой пробки - ремонт моста. Фото: www.instagram.com/dpskontrol125rus.

– Штыково – Многоудобное – мост Артем ГРЭС – скорость движения 5 километров в час. Итого ушло 2 часа, чтобы победить данный отрезок, – поделился один из водителей в сети.

Транспортный затор растянулся на несколько километров. Фото: www.instagram.com/dpskontrol125rus.

Местные жители переживают, что коллапс на трассе будет постоянно, пока не закончатся дорожные работы на мосту.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14