Женщину выкинуло из салона. На «проклятом месте» в Приморье автомобиль перевернулся несколько раз, врезавшись в скалу

Автомобиль искорежило до неузнаваемости. Фото: www.instagram.com/svodka25.

Смертельная авария произошла на приморской трассе в завершении праздничных выходных. Трагедия разыгралась между Фокино и Большим Камнем. Как уверяют свидетели, водитель Toyota Allion вел себя неадекватно, подрезал, показывал неприличные жесты. В итоге автомобилист не справился с управлением и вылетел с дороги.

Трагедия разыгралась на одном из затяжных поворотов. По словам местных жителей, ДТП здесь происходят с печальным постоянством. Автомобиль зацепил бровку и на полном ходу врезался в скалу. В момент аварии помимо водителя в салоне находилась пассажирка. Судя по всему, женщина не была пристегнута и буквально выпала на дорогу из кувыркающегося авто.

Водитель погиб на месте. Фото: www.instagram.com/svodka25.

Очевидцы поспешили на помощь к экипажу. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и врачи скорой медицинской помощи. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали. Виновник аварии получил смертельные травмы, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

Как отмечают свидетели, в авто оказалось 4 бутылки водки и закуска. Жители края уверены, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Однако эту версию еще предстоит проверить полиции. Как прокомментировала пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, погибшему было 42 года. Его водительский стаж – 20 лет.

В машине нашли спиртное. Фото: www.instagram.com/dpscontrol.

– У меня год назад (13.07.2020) на этом же месте было ДТП, тоже с пьяным водителем, лобовое столкновение, спасибо что осталась жива, до сих пор судимся, спасибо большекаменской больнице. В самом ГИБДД говорят, что это место «проклятое» все там бьются, и бьются сильно, – поделилась своей историей в сети одна из местных жительниц.

Allion вылетел с дороги на обочину. Фото: www.instagram.com/dpscontrol.

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