С катком и красками

Автомобилистов Владивостока просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Праздники праздниками, а на дорогах Владивостока продолжают восстановительный и комплексный ремонты. Работы ведутся по плану на Ватутина, Стрелковой, Пограничной, Тимирязева, Днепровской, Южно-Уральской, Вострецова, Окатовой, Харьковской и других. Правда, иногда в планы может вносить корректировки погода, но дорожные службы свою задачу знают – городу нужны хорошие дороги.

- Асфальтирование на основных дорогах и проездах идёт преимущественно ночью, чтобы не создавать дополнительных помех движению автотранспорта, - прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

Параллельно с восстановительным ремонтом в городе ведется и комплексная реконструкция улиц благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Под программу попали Окатовая, Харьковская, Ладыгина, Бородинская, Ватутина, Посьетская и Адмирала Захарова. Ремонт также будет вестись на Стрелковой, Тобольской, Свердлова, Жигура.

Там, где асфальт в порядке, наступает время обновлять разметку. Ежедневно, если позволяют погодные условия, наносят сплошные и прерывистые линии, островки безопасности, стоп-линии, пешеходные переходы и другие виды разметки.

Перед праздниками пешеходные переходы, осевые линии и другие виды разметки нанесли на Уборевича, Суханова, Луцкого, Светланской и по другим адресам. Сейчас работы продолжаются в центральной части города. После этого служба займется обновлением разметки на других основных улицах и в микрорайонах. Обновляют разметку во Владивостоке тоже преимущественно ночью, чтобы не создавать дополнительных серьезных помех движению автотранспорта. Всего в этом году во Владивостоке предстоит обновить свыше 700 километров разметки.