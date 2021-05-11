Женщина лежит посреди дороги. Серьезное ДТП и поток автомобилистов в родительский день парализовали пригород Владивостока

Масштабная пробка сковала движение в пригороде Владивостока. Фото: принтскрин видео.

Настоящий транспортный коллапс начался в пригороде приморской столицы 11 мая. В родительский день многие жители города отправились на кладбище помянуть усопших родных. В итоге одновременно хлынувший поток автомобилистов спровоцировал масштабную пробку. К тому же по сообщениям очевидцев, в районе развязки на Седанку произошло серьезное ДТП. Теперь движение заблокировано и при движении в город и в направлении выезда из него.

– Пробка от кладбища до Низководного моста, если ехать за город. В обратном направлении вообще все колом, то ли авария, то ли человека сбили под мостом на Седанке. Стоит полиция, скорая. Со стороны Артема от Океанской стоят все ряды, вообще не движутся, – поделился в популярной автомобильной группе один из водителей.

На данный момент известно, что пострадала женщина, она лежит прямо на проезжей части, подробности выясняются.

Напомним, масштабная пробка также сковала движение в Артемовском городском округе. Из-за ремонта моста местные жители вынуждены простаивать по несколько часов в многокилометровых заторах.

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